Изделия тобольского костореза Михаила Турышева пользуются большим спросом у москвичей

из личного архива Михаила Турышева из личного архива Михаила Турышева

Косторезный промысел Тюменской области представляют тоболяки Михаил и Ольга Турышевы на выставке-ярмарке народных промыслов "Ладья" в московском ЭКСПО-центре с 3 по 7 марта. Интерес к продукции большой, многие покупатели являются постоянными.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил социальный предприниматель, владелец косторезной мастерской Михаил Турышев.

"В первый день еще до официального открытия у нас уже были покупатели. Кто-то пришел за подарком, сувениром. Много коллекционеров к нам приходят. Кому-то нужны дорогие бизнес-сувениры. Все это они у нас находят. Мы не первый раз участвуем в этой масштабной ярмарке. Это помогает нам популяризировать свой промысел", - говорит он.

Московская ярмарка – это хорошая возможность пообщаться с коллегами по цеху, добавляет Михаил Турышев. Под крышей ЭКСПО-центра встретились косторезы из Камчатки, Чукотки, Ямала, Архангельска. Всего 57 регионов страны делегировали своих мастеров на московскую "Ладью", площадь которой 15 тыс. кв. метров.

На едином стенде Тюменской области помимо изделий тобольских косторезов представлены тюменские ковры, в том числе с Коньком-горбунком, изделия из дерева, лоскутное шитье и многое другое.

"Еще один важный для нас момент – мы участвуем в мастер-классах, круглых столах. Это полезно для нас как ремесленников, так и предпринимателей", - отметил тобольский косторез.

Анжела Лебедева