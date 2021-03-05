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Юный тюменец прыгнул с парашютом, чтобы поздравить женщин с 8 Марта

Общество, 17:31 05 марта 2021

Фото: Сергей Куликов

Курсант специализированной группы "Щитовик" тюменского центра подготовки к военной службе "Аванпост" Дмитрий Быстров совершил прыжок с парашютной вышки с букетом тюльпанов в руках, чтобы поздравить жительниц региона с Международным женским днем 8 Марта. Об этом рассказала "Тюменская область сегодня".

Поздравительное фото и видео появится в социальных сетях в праздничный день.

"Я хочу поступать в Рязанское высшее командное училище по стопам отца. Тоже хочу быть десантником, - рассказал 16-летний Дмитрий Быстров, за плечами которого уже около 20 прыжков с парашютной вышки.

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