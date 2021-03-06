Нацпроект "Демография" успешно реализуется в Тюменской области

Фото: МЧС по Тюменской области Фото: МЧС по Тюменской области

Более 3,9 млрд рублей было израсходовано в 2020 году в Тюменской области на реализацию пяти программ в рамках регионального проекта "Демография". Большая часть затрат - из регионального бюджета.

По данным регионального управления ЗАГС, за 2020 год в Тюменской области родились 18 тыс. 928 детей, в том числе 13 тыс. 174 - в Тюмени. Количество абортов по желанию женщин регионе в прошедшем году снизилось на 15% по сравнению с 2019 годом. Беременность сохранили 927 женщин. Такая информация прозвучала в ходе рассмотрения в Тюменской облдуме реализации в регионе нацпроекта "Демография".

Напомним, в 2020 году в Тюменской области появился региональный материнский капитал на первого ребенка в размере 150 тысяч рублей. При рождении третьего и последующего он увеличен с 40 тыс. до 100 тыс. рублей.

В прошедшем году введены в эксплуатацию 7 детсадов, в которых создано 2 тыс. 160 мест, из них 885 – для детей раннего возраста. В плане на 2021 год – создание не менее 1,5 тыс. мест в детсадах, пишет "Вслух.ру".