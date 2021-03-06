Платье невесты XIX века, обряды сватовства и свадьбы представлены в тюменском музее "Усадьба Колокольниковых"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 130 экспонатов разных лет представлены на выставке "Время любви" в музее "Усадьба Колокольниковых" Музейного комплекса им. И. Я. Словцова в Тюмени. Ее открыли 5 марта.

"Посетителям стоит обратить внимание на платье невесты конца XIX – начала XX века. Оно сохранились в очень хорошем состоянии. Интерес представляет уникальный крой – это шлейф, обязательно воротничок-стоечка. У нас представлены два таких платья. Также есть наряды 20-х, 60-х годов", – говорит заведующая музеем "Усадьба Колокольниковых" Гульнара Демчук.

Большая часть экспозиции - это материалы Тюменского музейно-просветительского объединения. Еще около 20 экспонатов - фотографии и документы - принесли горожане, откликнувшиеся на призыв помочь в подготовке выставки.

На открытии выставки артисты тюменского фольклорного ансамбля "Росстань" продемонстрировали обряды сватовства и свадьбы прошлых веков, устроив мини-концерт.

На выставке "Время любви" можно также увидеть приглашения на церемонии бракосочетания, званые ужины, архивные семейные снимки. Как отмечают организаторы, фотографий по этой теме так много, что их не могли разместить в помещении в цокольном этаже. Поэтому снимки начала XX века с изображением знаменитых тюменских семей из фондов были загружены в информационный киоск, расположенный у входа в выставочный зал.

"Колокольниковы – одна из семей, в которой общее большое дело – торговля – связало много поколений. Еще один факт: дом, в котором они жили, и где сейчас находится музей, с 1934 года по начало 40-х годов размещался загс. Нам показалось, что будет правильным раскрыть эту тему", – добавила Гульнара Демчук.

С выставкой "Время любви" горожане могут ознакомиться по адресу: ул. Республики, 18. Запись по телефону: 46-49-63.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова