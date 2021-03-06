Диетологи назвали недорогие продукты с высоким содержанием омега-3

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала, как восполнять недостаток омега-3 при минимальных затратах, пишет РИА Новости.

По ее словам, жирные кислоты в немалом количестве содержатся в орехах, семенах льна, растительном масле.

Кроме того, омега-3 жирные кислоты помимо красной рыбы, содержатся в таких сортах, как скумбрия и селедка. Также сюда относятся сардины и анчоусы.

Специалисты отмечают, что такие симптомы, как раздражение и сухость кожи, депрессия, сухость глаз, боли в суставах, проблемы с волосами, могут сигнализировать о дефиците в организме полиненасыщенных Омега-3 жирных кислот.