Выставка о снах и воспоминаниях открылась в "Конторе пароходства" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 50 работ, совмешающих графику с цифровой фотографией, представила на выставке "С четверга на пятницу" петербургская художница Алина Утробина. Ее экспозиция открылась в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 6 марта.

"Выставка посвящена снам, сновидениям, сонному параличу и отрывочным воспоминаниям. Работы экспонируются по-разному. Отдельно хотелось бы сказать о свете, выстроенном в зале. Он похож на тот, что на моих фотографиях: здесь отрывочные маленькие красные световые вспышки и крупные лучи прожекторов. Есть две большие проекции – портрет моей сестры и портрет пловчихи в красном купальнике, которая будто выныривает из угла помещения", – поделилась выпускница Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица.

На одной из стен развешаны черно-белые снимки. Эта часть выставки дополнена двумя цветными фотографиями.

"Можно увидеть фотографии в пакетах. Это образ чего-то легкого, эфемерного", – отметила автор работ.

Организовать выставку в Тюмени Алине Утробиной предложила куратор выставочного пространства "Конторы пароходства" Александра Жернова. Художница признается, что это ее первая персональная выставка.

Выставка "С четверга на пятницу" проработает в "Конторе пароходства" до 31 марта. Часы работы: с 10 до 21 часа. Возрастное ограничение: 18+.

Инна Пахомова