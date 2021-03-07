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В новой лаборатории Тюменского ГМУ проведут исследования для проекта "Свет Арктики"

Общество, 15:03 07 марта 2021

пресс-служба ТГМУ | Фото: пресс-служба ТГМУ

Лаборатория метаболомики, геномики и протеомики откроется в Тюменском медицинском университете в мае 2021 года. Здесь будут проводиться молекулярно-генетические исследования, сообщает вуз.

Открытие лаборатории планируется в рамках реализации проекта "Внедрение антропоцентрического освещения в домах и на рабочих местах жителей Арктики и субарктики для улучшения здоровья, сна и работоспособности "Свет Арктики" ("LightArctic"), развития межрегионального Западно-Сибирского научно-образовательного центра и нацпроекта "Наука".

В проекте "Свет Арктики" ученые Тюменского ГМУ разрабатывают "умное освещение", которое автоматически будет настраиваться на нужный диапазон, распределять искусственное освещение в течение суток и регулироваться в соответствии со световым режимом на улице. Проект возглавляет ведущий ученый, хронобиолог, профессор, руководитель Центра хронобиологии в Базельском университете Швейцарии Кристиан Кайохен.

Исследовательские центры будут развернуты на базе медицинских учреждений в Салехарде, Надыме, Яр-Сале и Аксарке. Принять участие в проекте в качестве добровольцев-респондентов смогут жители арктического региона. Исследование рассчитано на пять лет.

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# исследования , Тюменский ГМУ

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