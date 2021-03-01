Тобольский кремль, Ялуторовский острог и набережная Туры могут войти в топ туристических брендов России

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Тобольский кремль, музей декабристов в Ялуторовске, Ялуторовский острог и набережная Туры в Тюмени могут попасть в "Топ-1000 культурных туристических брендов России" в категории "Сооружения" по результатам народного голосования на конкурсе, который проходит в рамках проекта "Живое наследие".

В категории "Персоны" Тюменскую область представляют Дмитрий Менделеев, Ермак и Савва Мамонтов, в категории "Образы" - Конек-горбунок и чудотворная икона Абалакской Божией матери "Знамение".

Конкурс проходит на общественной интерактивной платформе Живоенаследие.рф при поддержке Общественной палаты РФ, Русского географического общества, Агентства стратегических инициатив, Общенационального союза индустрии гостеприимства. Министерства культуры, Ростуризма, Министерства сельского хозяйства, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Народное голосование продлено до 30 апреля 2021 года. Его результаты не только определят судьбу приза зрительских симпатий, но и будут учитываться жюри при определении популярности российских достопримечательностей.

Отметим, что Тобольский кремль и музей декабристов в Ялуторовске вошли в первую выборку локальных культурных брендов (Топ-500) проекта "Живое наследие" в категории "Культурные сооружения и комплексы", а Дмитрий Менделеев - в категории "Гении места".