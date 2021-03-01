Тюменцев приглашают стать волонтерами "Российской студенческой весны"

| Фото: Российский Союз Молодежи | Фото: Российский Союз Молодежи

Стартовал набор волонтеров на фестиваль "Российская студенческая весна". Финал фестиваля пройдет с 15 по 20 мая 2021 года в Нижнем Новгороде и будет приурочен к Году науки и технологий, сообщает Российский союз молодежи.

Тюменцы могут войти в число 400 волонтеров фестиваля, набор добровольцев со всей России проводится на сайте dobro.ru. Войти в команду сможет любой желающий старше 18 лет, подавший заявку до 8 апреля.

Принять волонтеров готовы 15 волонтерских служб фестиваля: кол-центр, регламентная служба, концертно-административная, режиссерско-постановочные группы фестиваля, служба по работе с экспертами и официальными гостями, и другие.

С 15 марта по 15 апреля соискателей ждет интервью по компетенциям, а 22 апреля начнется функциональное обучение и распределение по направлениям, которое завершится 26 апреля.