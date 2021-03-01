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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

75 человек заболели COVID-19 в Тюменской области

Общество, 13:37 10 марта 2021

департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

75 случаев коронавирусной инфекции выявили в Тюменской области за сутки. Всего в России подтвердилось 9 тыс. 79 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

10,7% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 466 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 13 тыс. 350 человек.

В Москве выявили 1 тыс. 116 заболевших, в Санкт-Петербурге - 959, в Нижегородской области - 378.

В Свердловской области заболели 150 человек, в Челябинской области - 149, в Ханты-Мансийском автономном округе - 90, в Ямало-Ненецком автономном округе - 31.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 351 тыс. 553 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 90 тыс. 275 летальных исходов, выздоровели 3 млн 945 тыс. 527 человек.

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