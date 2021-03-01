В тюменской "Конторе пароходства" пройдет перформанс о воде

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Симультанный перформанс "Гидрофон" начнется в Тюменском мультицентре "Контора пароходства" 11 марта в 18 часов.

Как рассказала медиаменеджер "Конторы пароходства" Элина Микишина, зрителей ждет одновременная импровизация в музыке, танце, слове и рисунке. Тема перформанса – вода.

"С водой связано множество символов, коннотаций, образов. Искусство как процесс, как длительность позволит включится в эту символическую вселенную", – говорит она.

Продолжительность перформанса – 60-70 минут. Событие организуют резиденты Лаборатории симультанного перформанса.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 16+.