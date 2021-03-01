Музей "Дом Машарова" устроит вечерку для тюменцев

| Фото: сообщество музея "Дом Машарова" во ВКонтакте | Фото: сообщество музея "Дом Машарова" во ВКонтакте

Масленичная вечерка начнется в музее "Дом Машарова" в Тюмени 13 марта в 17 часов.

"В предпоследний день Масленичной недели мы приглашаем вас услышать обрядовые и лирические песни, народные мелодии. Проводим Масленицу вместе с фольклорными ансамблями "Росстань"и "ЯснАросстань", – рассказали в музее.

Стоимость билета при покупке онлайн – 235 рублей, оффлайн – 250 рублей. Обязательна предварительная запись по телефону: 46-13-10.

Возрастное ограничение: 6+