Более 120 км федеральных дорог отремонтируют в Тюменской области в 2021 году

| Фото: Росавтодор во ВКонтакте | Фото: Росавтодор во ВКонтакте

Более 120 км 316 м федеральных трасс капитально отремонтируют в Тюменской области в 2021 году. На строительство, реконструкцию, капремонт и содержание дорог выделено 9 млрд 204 млн 916 тыс. рублей, рассказал начальник ФКУ "Уралуправтодор" Александр Бедусенко на пресс-конференции 11 марта.

Разрабатывается проектная документация на капитальный ремонт трассы Р-254 на участке Курган – Тюмень.

"Проектируем ремонт участка от Червишево до въезда в Тюмень по объездной. 24 километра дороги станут четырехполосными с разделением потоков. Здесь движение неинтенсивное, но на выезде из Патрушево было много аварий из-за выезда на встречную полосу", - сказал Бедусенко.

До 2022 года, добавил он, капитально отремонтируют 113 км трассы Р-404 Тюмень – Тобольск - Ханты-Мансийск. За счет имеющихся полос отвода все двухполосные дороги станут четырехполосными.

Реконструируют до 2023 года и 81 км трассы Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим - Омск. Ее ждут более серьезные изменения: дорога станет шире, кроме того, на ней появятся теплые пешеходные переходы с лифтами и резервными источниками питания, пояснил заместитель директора тюменского филиала Уралуправтодора Алексей Осинцев.

Инна Кондрашкина