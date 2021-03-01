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В Тюменской области из-за ремонта моста через Нерду ограничат движение транспорта

Общество, 17:57 15 марта 2021

Уралуправтодор во ВКонтакте | Фото: Уралуправтодор во ВКонтакте

На участке трассе Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск в районе моста через реку Нерда с 16 марта ограничат движение, будет организован реверсивный проезд, сообщает Уралуправтодор.

Ограничение вводится в связи с капитальным ремонтом моста до 15 ноября 2021 года. На время работ будет организован реверсивный проезд со светофорным регулированием по временному мосту с шириной проезжей части 3,6 метра.

Водителей просят учитывать эту информацию при построении маршрута. Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону диспетчерской службы Уралуправтодора 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).

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# мост , ограничение движения , реверсивное движение , ремонт , Уралуправтодор

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