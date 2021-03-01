Таксиста, сбившего детей на зебре возле школы, лишили водительских прав

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На один год суд лишил права управления транспортом 58-летнего водителя, сбившего двух детей на зебре возле школы № 25 в Тюмени, сообщает Госавтоинспекция региона.

Напомним, 12 марта Volkswagen Tiguan наехал на мальчиков, идущих из учебного заведения по пешеходному переходу, и скрылся с места происшествия.

Номер автомобиля сфотографировала на мобильный телефон свидетельница ДТП, мама одного из учеников школы. Во время плана-перехвата инспекторы полка ДПС задержали нарушителя.

Мужчина пытался избежать ответственности, мотивируя свой уезд с места наезда на детей тем, что они упали сами, а он, в первую очередь, думал о людях из других машин, которые из-за него будут стоять в пробке.

Вскоре инспекторам предоставили видео с регистратора, на котором видно, что Volkswagen Tiguan, едущий один по дороге в своем направлении, а не в плотном потоке машин, сбивает детей.

На мужчину, который работает водителем одного из агрегаторов такси, составлен административный материал за оставление места ДТП. Суд назначил наказание в виде лишения права управления транспортом на 1 год.

По факту ДТП проводится административная проверка.

ГИБДД рекомендует водителям, ставшим участниками ДТП, где пострадали люди, обязательно вызывать сотрудников ДПС и оставаться на месте аварии до их прибытия, как того требуют правила