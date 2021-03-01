В Тюмени разыскивают водителя, сбившего детей возле школы

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Двоих детей сбил кроссовер на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Ялуторовской (возле школы) в Тюмени в третьем часу дня. Водитель скрылся с места ДТП. Его разыскивают сотрудники управления областной ГИБДД, сообщает ведомство.

По предварительным данным, двое мальчиков 7-ми лет шли по пешеходному переходу, позади них - женщина с другими детьми. По свидетельству родительницы, впереди идущих детей сбил автомобиль Volkswagen Tiguan, женщина успела сделать фото автомобиля и водителя в нем. После этого машина уехала.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сейчас мальчики находятся в больнице на обследовании. Предварительно, тяжелых травм они не получили.

Обстоятельства ДПТ выясняются. ГИБДД рекомендует водителю самому явиться в ГИБДД на ул. Одесскую, 16.