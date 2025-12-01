Автозимник обеспечит сообщение между Нижнетавдинским округом и Югрой

t.me/borisevich_sa_glava_ntmo t.me/borisevich_sa_glava_ntmo

Работы по обустройству автозимника продолжаются в Нижнетавдинском округе. Он соединит с. Нижняя Тавда с д. Кускургуль, создаст сезонное транспортное сообщение с Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой.

"В рамках рабочей поездки вместе с прокурором Нижнетавдинского округа Дмитрием Ракитиным, заместителем директора ДРСУ-2 Виктором Поветкиным и первым заместителем Виталием Агишевым проверили ход работ по устройству и содержанию автозимника. Этот проект имеет большое значение для нашего округа и поможет улучшить транспортную доступность в зимний период На данный момент мы активно проводим работы по разработке грунта с использованием экскаваторов и бульдозеров. Это необходимо для устранения колейности на грунтовом основании, что обеспечит безопасность и комфорт для всех пользователей автозимника. Планировка проезжей части осуществляется с помощью автогрейдеров и тракторов, которые позволяют создать ровную и надежную дорогу", - написал глава Нижнетавдинского округа Сергей Борисевич в своих аккаунтах в соцсетях.

t.me/borisevich_sa_glava_ntmo t.me/borisevich_sa_glava_ntmo

Важным этапом работ станет пролив воды на реке Лайма, чтобы намораживание льда прошло механизированным способом. Это поможет создать прочный и безопасный ледяной покров, который выдержит нагрузку транспорта, отметили специалисты.

В рамках планировки проезжей части техника работает над проминкой болот, что позволит улучшить проходимость в сложных участках пути.