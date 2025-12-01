  • 13 декабря 202513.12.2025суббота
Выставку цифровых работ "Творческий код" откроют в Ишиме

Общество, 17:44 13 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку цифровых работ "Творческий код" откроют в мультицентре "Моя территория" Ишима 23 декабря в 16 часов. Экспозиция создана участниками творческой лаборатории "Воплощай" при помощи нейросетей.

Гости познакомятся с авторскими визуальными образами, обсудят технологии генеративного искусства и пообщаться с создателями эскизов.

Экспозицию составят 36 работ. Среди них — пейзажи, фантастические сцены, стилизованные портреты и экспериментальные композиции. Они созданы в смешанной технике: нейросеть генерировала базовый эскиз, который авторы затем дорабатывали графически — вручную или в цифровых редакторах. Такой подход позволил объединить творческое мышление с возможностями современных технологий.

"Мы видим, как молодежь уверенно осваивает цифровое творчество. Нейросети позволяют ребятам реализовывать смелые идеи, находить собственный стиль и по-новому смотреть на визуальную культуру. Эта выставка — не просто набор картин, а результат поисков, вдохновения и проб. Мы хотим, чтобы гости убедились, насколько многогранным может быть союз человека и технологий", — отметил Роман Дробунин, руководитель мультицентра "Моя территория", в разговоре с Moi-portal.ru.

