Выставка "Снежная – нежная сказка зимы" открыта в библиотеке Заводоуковска

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка "Снежная – нежная сказка зимы" открыта в Центральной библиотеке им. З.К. Тоболкина Заводоуковска. Здесь представлены произведения зарубежных и отечественных писателей о приключениях, случающихся именно зимой и в дни новогоднего веселья.

Страницы этих книг хранят магию зимних вечеров, очарование падающего снега за окном, встречу неожиданных событий на улицах города, и непередаваемое ощущение тепла и покоя. Выставка продолжит свою работу до 31 декабря.

Недавно в библиотеке открыли еще и выставка "Ретро-мистика: "Николай Гоголь и его волшебный мир".

"Гоголя читают, любят и знают все поколения читателей - от мала до велика: с детства мы погружаемся в волшебный, чарующий мир "Вечеров на хуторе близ Диканьки", с замиранием сердца открываем для себя "Вия". Когда читаем "Ревизора", то нет такого образа в русской литературе, который имел бы столько сценаристских интерпретаций, как образ мастерского лгуна и выдумщика Хлестакова. Гоголя называли монахом, шутником, мистиком, подчеркивая, что в его творчестве переплелись фантастика и реальность, прекрасное и безобразное, трагичное и комическое", - рассказали библиотекари.

Сотрудники библиотеки ждут читателей на этой выставке также до конца декабря.