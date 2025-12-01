Тюменцам напомнили правила безопасности при использовании гирлянды

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцам напомнили правила безопасности при использовании гирлянды. Покупать несертифицированные изделия не нужно, пишет инфоцентр правительства региона.

Перед использованием важно проверить гирлянду на небольшие повреждения: шнур должен быть целым, все огоньки — рабочими, а штекер — не искрить и не греться. При любых неисправностях немедленно отключите гирлянду от сети.

Для уличного украшения используйте только специальные гирлянды, предназначенные для работы в наружных условиях. Обычные могут выйти из строя и вызвать короткое замыкание под дождем или снегом.

Обратите внимание на состояние розеток. Если при подключении приборов есть искрение, запах, щелчки, то нельзя ее использовать, подчеркнули в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.