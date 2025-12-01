Тюменцам напомнили правила безопасности при использовании гирлянды
Тюменцам напомнили правила безопасности при использовании гирлянды. Покупать несертифицированные изделия не нужно, пишет инфоцентр правительства региона.
Перед использованием важно проверить гирлянду на небольшие повреждения: шнур должен быть целым, все огоньки — рабочими, а штекер — не искрить и не греться. При любых неисправностях немедленно отключите гирлянду от сети.
Для уличного украшения используйте только специальные гирлянды, предназначенные для работы в наружных условиях. Обычные могут выйти из строя и вызвать короткое замыкание под дождем или снегом.
Обратите внимание на состояние розеток. Если при подключении приборов есть искрение, запах, щелчки, то нельзя ее использовать, подчеркнули в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.