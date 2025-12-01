В Тобольске с 20 декабря стартует сезон зимних катаний

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сезон зимних катаний стартует в Тобольске с 20 декабря. Для гостей готовят праздничные открытия с Дедом Морозом, горячим чаем и музыкой.

"Подготовка идёт полным ходом. Через неделю городские катки откроют свои двери, а пока, успевайте зарядить коньки, собрать друзей и выбрать любимую локацию", - сообщил в своих социальных сетях глава города Петр Вагин.

В 10 часов открытие состоится в Сумкино, в 12 часов — в Менделеево, в 14 часов — на корте СК "Энтузиаст", в 16 часов — в сквере Семьи, Любви и Верности.

В ближайшее время будет опубликована карта всех катков и пунктов проката.