Жители могут поучаствовать в исследовании "Тюменский кампус: образ будущего"

Общество, 19:20 14 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Команда АСО России по Тюменской области запустила ключевой опрос в рамках программы "#ИсследуяСтуденчество". Его результаты лягут в основу дорожной карты деятельности и межвузовского взаимодействия будущего кампуса, пишут организаторы.

Участвовать могут школьники, студенты, преподаватели, представители бизнеса, работодатели, а также все, кому небезразлично будущее студенчества региона. Опрос анонимный и займёт 5-7 минут. Пройти его можно по ссылке до 11 января.

Аналитический отчёт будет представлен правительству региона.

Напомним, тюменский кампус строится в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети".

﻿
