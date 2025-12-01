  • 14 декабря 202514.12.2025воскресенье
Тюменских медиаспециалистов зовут на практикум "Контент 2026: тренды, визуал, ошибки"

Общество, 17:34 14 декабря 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Практикум "Контент 2026: тренды, визуал, ошибки" состоится в большом зале мультицентра "Контора пароходства" 17 декабря. Участники разберут свежие тенденции продвижения, изучат особенности современного визуала и узнают о типичных ошибках авторов.

Событие ориентировано на медиаспециалистов, блогеров, предпринимателей и всех, кто создаёт контент и хочет понимать, какие форматы будут работать в ближайшие годы. Отдельную часть практикума посвятят быстрой обработке материалов и разбору ошибок, которые чаще всего встречаются в блогах и локальных медиа.

Финалом станет обсуждение методов преодоления страха публичности и формирования такого процесса работы, который позволит регулярно создавать контент без выгорания.

"Сегодня контент — это не просто инструмент продвижения, а часть повседневной коммуникации. Всё больше людей хотят развивать себя, свой продукт и понимать, как работают соцсети. Наша задача — показать, что качественный и естественный контент доступен каждому, и дать практики, которые помогают уверенно входить в медийность и выделяться в информационном потоке", — рассказала соруководитель проекта Анна Щербакова изданию "Мегатюмень".

# медиа , обучение

