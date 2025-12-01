В Тюменском округе при пожаре жилого дома погиб человек

Пожар в частном жилом доме в ТСН "Москвичка" на улице Вишневая произошел днем 14 декабря. На момент прибытия первого пожарного расчета он полностью был охвачен огнем.

Пожар ликвидирован на площади 60 квадратных метров. Как пишет МЧС России по Тюменской области, один человек погиб.

На месте вызова работали три единицы техники, восемь сотрудников МЧС России и противопожарной службы региона.

По предварительным данным причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.