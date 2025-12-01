  • 14 декабря 202514.12.2025воскресенье
В Тюменском округе при пожаре жилого дома погиб человек

Происшествия, 18:29 14 декабря 2025

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Пожар в частном жилом доме в ТСН "Москвичка" на улице Вишневая произошел днем 14 декабря. На момент прибытия первого пожарного расчета он полностью был охвачен огнем.

Пожар ликвидирован на площади 60 квадратных метров. Как пишет МЧС России по Тюменской области, один человек погиб.

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

На месте вызова работали три единицы техники, восемь сотрудников МЧС России и противопожарной службы региона.

По предварительным данным причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

