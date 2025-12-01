  • 14 декабря 202514.12.2025воскресенье
  • USD79,7296
    EUR93,5626
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер восточный

Александр Моор: Кубок России по биатлону подарил болельщикам массу положительных эмоций

Губернатор, 18:48 14 декабря 2025

II этап Кубка России по биатлону подарил болельщикам массу положительных эмоций. В каждой гонке была бескомпромиссная и напряжённая борьба, которая держала внимание зрителей до самого финала.

"Спасибо болельщикам, которые приехали в "Жемчужину Сибири" поддержать атлетов. Благодарю Союз биатлонистов России за доверие. Спортсменам и тренерскому штабу желаю успеха, новых побед, в том числе и на мировом уровне! Болеем за наших!" - отметил в своих соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, что домашний этап стал успешным для тюменского спортсмена Александра Поварницына.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , биатлон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:48 14.12.2025Александр Моор: Кубок России по биатлону подарил болельщикам массу положительных эмоций
12:10 13.12.2025Семья Перовых из Тюменской области получила медаль ордена "Родительская слава"
16:48 12.12.2025Александр Моор отметил роль женщин в современной политике
14:20 12.12.2025Новая поликлиника в Тюменском округе готова к приему пациентов

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора