Александр Моор: Кубок России по биатлону подарил болельщикам массу положительных эмоций

II этап Кубка России по биатлону подарил болельщикам массу положительных эмоций. В каждой гонке была бескомпромиссная и напряжённая борьба, которая держала внимание зрителей до самого финала.

"Спасибо болельщикам, которые приехали в "Жемчужину Сибири" поддержать атлетов. Благодарю Союз биатлонистов России за доверие. Спортсменам и тренерскому штабу желаю успеха, новых побед, в том числе и на мировом уровне! Болеем за наших!" - отметил в своих соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, что домашний этап стал успешным для тюменского спортсмена Александра Поварницына.