Тюменский биатлонист завоевал три медали на Кубке России

Спорт, 16:33 14 декабря 2025

тг-канал Александра Моора | Фото: тг-канал Александра Моора

Три соревновательных дня Кубка России по биатлону позади. Домашний этап стал успешным для тюменского спортсмена Александра Поварницына.

Он завоевал золото и две бронзы в трёх гонках. "Хороший результат! Поздравляю Александра и тренерский штаб. Болеем за наших!" - написал в своих соцсетях глава Тюменской области Александр Моор.

# Александр Моор , биатлон , кубок России

