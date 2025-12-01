Смертельная авария произошла на автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск
Смертельная авария произошла на автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск утром 14 декабря. На 475-м километре столкнулись автомобили Kia Sportage и "Газель", пишет Госавтоинспекция Тюменской области.
Предварительно, 64-летний водитель Kia выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с Газелью, которая от удара загорелась. В результате ДТП 63-летняя пассажирка легковушки погибла на месте, а водитель госпитализирован.
Обстоятельства аварии выясняются.
Прокуратура района по данному факту организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль.