Смертельная авария произошла на автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск

Происшествия, 16:04 14 декабря 2025

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Смертельная авария произошла на автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск утром 14 декабря. На 475-м километре столкнулись автомобили Kia Sportage и "Газель", пишет Госавтоинспекция Тюменской области.

Предварительно, 64-летний водитель Kia выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с Газелью, которая от удара загорелась. В результате ДТП 63-летняя пассажирка легковушки погибла на месте, а водитель госпитализирован.

Обстоятельства аварии выясняются.

Прокуратура района по данному факту организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль.

