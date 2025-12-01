600 тысяч рублей выплатит УК тюменке за неубранную наледь на крыльце

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

600 тыс. рублей выплатят 65-летней тюменке, которая поскользнулась на обледеневшем крыльце многоквартирного дома и получила травмы. Инцидент произошел в феврале 2024 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Причиной падения стала неубранная наледь и снег на крыльце, что свидетельствует о ненадлежащем обслуживании многоквартирного дома управляющей компанией. Пенсионерка получила тяжелые травмы, требующие лечения.

Прокуратура округа обратилась в суд о взыскании с управляющей компании компенсации морального вреда в пользу пострадавшей. Суд первой инстанции взыскал в пользу пострадавшей 400 тыс. рублей. Ответчик, не согласившись с решением суда первой инстанции, подал апелляционную жалобу. Тюменский областной суд дополнительно взыскал с управляющей компании штраф в размере 200 тыс. рублей в пользу пенсионерки за нарушение прав потребителей.

Общая сумма денежных средств составила 600 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу. Прокуратура проконтролирует его исполнение.