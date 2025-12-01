  • 13 декабря 202513.12.2025суббота
  • USD79,7296
    EUR93,5626
  • В Тюмени -4..-6 С 3 м/с ветер южный

В Тюменском округе реализовали 24 инвестиционных проекта за год

Экономика, 18:10 13 декабря 2025

с личной страницы Ольги Зиминой во ВКонтакте

24 инвестиционных проекта реализовали предприниматели в Тюменском округе с начала 2025 года. Всего в реестре находится 88 проектов, совокупный объем инвестиций составляет более 50 млрд рублей с 16 тыс. новых рабочих мест, написала глава округа Ольга Зимина в своих аккаунтах в соцсетях.

"Инвесткоманда столичного находит точечный подход к каждому потенциальному инвестору. Специалисты проводят рабочие встречи и консультируют представителей бизнес-сообщества по самым разным вопросам предпринимательской деятельности. Нам важно, чтобы инвестор прошёл путь от идеи до реализации максимально быстро и комфортно. Хочу отметить, что преобразование района в округ положительно отразится и на инвестиционном климате: у муниципалитета будут единые градостроительный план и правила землепользования и застройки. Это значит, что найти подходящий земельный участок для потенциального проекта будет намного проще", - отметила Зимина.

с личной страницы Ольги Зиминой во ВКонтакте с личной страницы Ольги Зиминой во ВКонтакте ﻿

Члены совета по развитию малого и среднего предпринимательства и инвестиционной политике обсудили актуальные темы: механизмы защиты прав предпринимателей, новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, изменение налогового законодательства и применение искусственного интеллекта в цифровых решениях. На диалоговой площадке представители инфраструктуры поддержки бизнеса проконсультировали предпринимателей по всем вопросам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# инвестиции , Ольга Зимина , Тюменский округ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:54 13.12.2025Автозимник обеспечит сообщение между Нижнетавдинским округом и Югрой
18:10 13.12.2025В Тюменском округе реализовали 24 инвестиционных проекта за год
12:21 13.12.2025На ярмарках в Тюмени представлен большой ассортимент фермерских продуктов
10:31 13.12.2025Тюменский кластер провел день поставщика стройматериалов в Курске

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора