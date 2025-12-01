В Тюменском округе реализовали 24 инвестиционных проекта за год

24 инвестиционных проекта реализовали предприниматели в Тюменском округе с начала 2025 года. Всего в реестре находится 88 проектов, совокупный объем инвестиций составляет более 50 млрд рублей с 16 тыс. новых рабочих мест, написала глава округа Ольга Зимина в своих аккаунтах в соцсетях.

"Инвесткоманда столичного находит точечный подход к каждому потенциальному инвестору. Специалисты проводят рабочие встречи и консультируют представителей бизнес-сообщества по самым разным вопросам предпринимательской деятельности. Нам важно, чтобы инвестор прошёл путь от идеи до реализации максимально быстро и комфортно. Хочу отметить, что преобразование района в округ положительно отразится и на инвестиционном климате: у муниципалитета будут единые градостроительный план и правила землепользования и застройки. Это значит, что найти подходящий земельный участок для потенциального проекта будет намного проще", - отметила Зимина.

Члены совета по развитию малого и среднего предпринимательства и инвестиционной политике обсудили актуальные темы: механизмы защиты прав предпринимателей, новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, изменение налогового законодательства и применение искусственного интеллекта в цифровых решениях. На диалоговой площадке представители инфраструктуры поддержки бизнеса проконсультировали предпринимателей по всем вопросам.