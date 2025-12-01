Мастер 3D-печати создала сувенир "Снежный Тобольск"

Сувенир "Снежный Тобольск" создала мастер 3D-печати Ульяна Залешина из Тобольска. Его размеры составляют 10x8x5 см.

"Тобольск для меня всё же зимний город. Именно зимой раскрывается вся красота и мощь Сибири. Таким и получился этот снежный шар. Внутри сувенира расположены: Софийский собор, Колокольня, Башня Гостиного двора и Водонапорная башня. Шар можно использовать как украшение для ёлки, но также и как отдельный элемент декора", - рассказала Ульяна в своих аккаунтах в соцсетях.

На шаре закреплён ключ к Сибири и бирочка "Тобольск" + есть QR-код с информацией о городе и зданиях, которые внутри.