Мастер 3D-печати создала сувенир "Снежный Тобольск"

Общество, 17:07 13 декабря 2025

предоставлено Ульяной Залешиной

Сувенир "Снежный Тобольск" создала мастер 3D-печати Ульяна Залешина из Тобольска. Его размеры составляют 10x8x5 см.

"Тобольск для меня всё же зимний город. Именно зимой раскрывается вся красота и мощь Сибири. Таким и получился этот снежный шар. Внутри сувенира расположены: Софийский собор, Колокольня, Башня Гостиного двора и Водонапорная башня. Шар можно использовать как украшение для ёлки, но также и как отдельный элемент декора", - рассказала Ульяна в своих аккаунтах в соцсетях.

предоставлено Ульяной Залешиной

На шаре закреплён ключ к Сибири и бирочка "Тобольск" + есть QR-код с информацией о городе и зданиях, которые внутри.

# 3D-печать , сувениры , Тобольск

