Цены на бензин и дизтопливо в 2021 году не будут расти выше темпов годовой инфляции

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рост розничных цен на бензин и дизельное топливо нынешней весной не будет выше темпов годовой инфляции. Как заявил заместитель министра энергетики Павел Сорокин, предпосылок для повторения ситуации 2028 году на топливном рынке страны в 2021 году, нет.

"Для недопущения роста розничных цен на бензин и дизельное топливо выше темпов годовой инфляции, а также для обеспечения стабильного топливообеспечения регионов России и доходности розничного бизнеса АЗС, Минэнерго России по поручению Правительства России были проработаны и реализованы ряд срочных мер стабилизации ситуации на внутреннем рынке", - сообщается на сайте министерства энергетики.

Среди наиболее важных из них – рост загрузки нефтеперерабатывающих заводов, плавное увеличение запасов топлива к маю этого года до 1,6 млн тонн, а также рост выпуска топлива. Кроме того, с марта для топливных компаний-участников биржевых торгов были увеличены нормативы по продаже бензинов, дизельного топлива и сжиженных углеводородных газов (СУГ) на срочном рынке, по бензинам норматив вырос с 10 до 11% а по дизелю – с 6 до 7,5% от уровня производства компанией-участником.

Минэнерго России уже на сегодняшний день фиксирует добросовестное исполнение нефтяниками взятых обязательств: так, с начала марта 2021 года отгрузки автомобильных бензинов нефтяными компаниями на внутренний рынок полностью соответствуют рекомендуемым планам и превышают на 6,3% уровень отгрузок за аналогичный период 2020 года. Компании продолжают увеличивать запасы товарного бензина, полностью удовлетворяя потребности внутреннего рынка – за прошедшую неделю марта запасы товарных бензинов выросли на 21 тыс. тонн и превысили в совокупности уровень 1,55 млн тонн.

Как следствие, наблюдается заметное снижение ценового давления в оптовом сегменте рынка на биржевых торгах топливом. По информации Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), территориальный биржевой индекс в Европейской части России по итогам торгов 12 марта 2021 года на автомобильный бензин марки АИ-92 составил 54 431 руб./т (или -265 руб./т к 11 марта), на автомобильный бензин марки АИ-95 составил 55 667 руб./т (или -487 руб./т к 11 марта).

При этом важную роль для рынка продолжает играть разработанный в 2018 году демпферный механизм, позволяющий минимизировать колебания мировых цен на нефть на конечные розничные цены внутреннего рынка. Благодаря его эффективной работе, рост цен на заправках в 2020 году оставался в пределах инфляции: к примеру, цены розницы на 92-й бензин, который является социально-значимым, росли ниже инфляции при достаточном снабжении рынка – их рост был 2,2-2,5% при инфляции 4,9% (по данным Росстата).

В настоящее время, для соответствия изменившимся реалиям мирового рынка, а также для обеспечения доходности розничного бизнеса на АЗС, Минэнерго России совместно с Минфином России по поручению вице-премьера Александра Новака работают над корректировкой демпфирующего механизма в сторону его увеличения, что в итоге должно сохранить изменение цен на топливо не выше уровня инфляции.