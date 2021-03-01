Для мечтающих стать предпринимателями и начинающих бизнесменов в Тюмени пройдут мастер-классы

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Цикл бесплатных профориентационных мастер-классов "Твое будущее" от экспертов в разных областях бизнеса пройдет в Тюмени с 21 марта по 11 апреля. Слушателями могут стать подростки 13-17 лет, которые мечтают заняться предпринимательством, и начинающие бизнесмены любого возраста.

21 марта в 11 часов начнется мастер-класс "Финансовая грамотность". Топовый блогер по финансам в Инстаграм, финансист и частный инвестор со стажем 13 лет Ольга Кильтау прочитает курс "Управление личными финансами с ранних лет". Она расскажет, почему стоит заниматься личными финансами с ранних лет.

В 12 часов выступит заместитель директора по персоналу Бизнес-отеля "Евразия" Анжелика Калашникова с темой "От идеального резюме до успешного собеседования". На мастер-классе можно будет узнать как можно испортить даже хорошее резюме, где взять опыт работы, когда его нет, как подготовиться к собеседованию и успешно его пройти.

28 марта стартует второй обучающий блок. В 11 часов начинающие предприниматели узнают, как избежать основных ошибок на старте. Директор коммуникационного агентства "Пионер" Полина Гаранина расскажет, что убивает start-up.

В 12 часов сооснователь и технический директор Rebrandy.co Алексей Томилов расскажет о профессии "Программист" - с чего начать, какой может быть карьерный рост из профессии и где заработать деньги новичку?

4 апреля в 11 часов директор по продажам и маркетингу Бизнес-отеля "Евразия" Наталья Баженова объяснит нюансы тайм-менеджмента. Эксперт даст лайфаки управления своим временем и научит создавать список дел.

В 12 часов руководитель отдела маркетинга КА "Пионер" Татьяна Вакилева с трендовой темой о SMM "Соцсети - бизнес или развлечение?".

11 апреля в 11 часов директор агентства вкусного маркетинга, событий и брендинга МЕD, автор интенсива "Маркетология для подростков" Мария Денисенко расскажет, как запустить свой проект в 13 лет и поделится другими секретами маркетолога.

В 12 часов международный тренер по ораторскому искусству и радиоведущая Мария Кондратович завершит конференцию мастер-классом "Как быть интересным и говорить, чтобы слушали".

"Как можно увидеть в программе, мастер-классы скомпонованы в 4 блока. В течение одного месяца, каждое воскресенье, в прямом эфире будет проходить по два мастер-класса. Мы постарались выбрать темы, которые наиболее остро стоят перед молодыми людьми, которые решили развиваться в области предпринимательства и быть успешными, - рассказывает автор программы, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. – Мы организовали этот курс, чтобы помочь подросткам в совершении осознанного профессионального выбора, соответствующего индивидуальным особенностям их личности. Ведь выбор профессии - это выбор своего будущего. Хотелось бы, чтобы оно было успешным и счастливым!"

Трансляции будут доступны по ссылке.