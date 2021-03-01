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Должников по штрафам ГИБДД выявили в Уватском районе

Общество, 17:33 19 марта 2021

ОГИБДД ОМВД России по Уватскому району | Фото: ОГИБДД ОМВД России по Уватскому району

79 водителей проверили на предмет своевременной оплаты штрафов за нарушения ПДД в Уватском районе. Рейд провели сотрудники ГИБДД и судебные приставы, сообщает районный отдел Госавтоинспекции.

В результате к ответственности привлекли 11 водителей, нарушивших правила дорожного движения.

Автоинспекция рекомендует не ждать вручения заказных писем с копией постановления за правонарушения по почте, а воспользоваться порталом госуслуг, чтобы своевременно узнать о штрафах.

Напомним, что у граждан есть возможность оплатить половину штрафа за ряд нарушений ПДД в течение 20 дней с момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении.

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# должники , штрафы

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