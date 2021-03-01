В Тюмени на улице Карла Маркса заменят 800 метров теплосети

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Более 800 метров теплосети заменят в Тюмени на ул. Карла Маркса. Капитальный ремонт начнется 14 июня и завершится 6 августа 2021 г., сроки работ будут синхронизированы с опрессовкой, сообщает департамент городского хозяйства.

В текущем отопительном периоде на данном участке магистральной тепловой сети неоднократно происходили технологические инциденты. Последний капитальный ремонт трубопровода проводился в 2001 году.

После анализа состояния участка теплосети, компания "УСТЭК" запланировала его замену, необходимая проектная документация уже разработана. Заключен договор с подрядной организацией.

В ходе предстоящих работ будет заменено 400 м тепловой сети в двухтрубном исчислении, то есть более 800 м трубопровода диаметром 600 мм.