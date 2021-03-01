В домах Голышмановского округа устанавливают дымовые извещатели

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Межведомственные профилактические противопожарные рейды продолжаются в Голышмановском городском округе. Инспекторы госпожнадзора совместно с соцработникками посетили 37 домов, сообщает МЧС Тюменской области.

Особое внимание уделялось состоянию печей и газового оборудования. Инспектор Сергей Курденко рассказал детям о том, что игра с огнем может привести к печальным последствиям и рекомендовал родителям не оставлять детей без присмотра, а также убирать в недоступные для малышей места спички и зажигалки.

Всем вручены памятки о соблюдении норм и правил пожарной безопасности. Также в округе продолжается и установка дымовых пожарных извещателей.

Администрация округа в 2021 году предоставила 149 автономных дымовых пожарных извещателей, которые устанавливаются в частные дома многодетным и малообеспеченным семьям.

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Совместные профилактические рейды пожарных и соцработников будут проводиться еженедельно.