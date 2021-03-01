  • 21 марта 202121.03.2021воскресенье
  • USD74,1390
    EUR88,4330
  • В Тюмени -2..-4 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В домах Голышмановского округа устанавливают дымовые извещатели

Общество, 11:41 21 марта 2021

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Межведомственные профилактические противопожарные рейды продолжаются в Голышмановском городском округе. Инспекторы госпожнадзора совместно с соцработникками посетили 37 домов, сообщает МЧС Тюменской области.

Особое внимание уделялось состоянию печей и газового оборудования. Инспектор Сергей Курденко рассказал детям о том, что игра с огнем может привести к печальным последствиям и рекомендовал родителям не оставлять детей без присмотра, а также убирать в недоступные для малышей места спички и зажигалки.

Всем вручены памятки о соблюдении норм и правил пожарной безопасности. Также в округе продолжается и установка дымовых пожарных извещателей.

Администрация округа в 2021 году предоставила 149 автономных дымовых пожарных извещателей, которые устанавливаются в частные дома многодетным и малообеспеченным семьям.

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Совместные профилактические рейды пожарных и соцработников будут проводиться еженедельно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , противопожарные датчики , рейд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:41 21.03.2021Срок хранения заказных писем и посылок - ограничен, напоминает Почта РФ
12:11 21.03.2021На платформе "Открытое образование России" стартует курс ТюмГУ по расходометрии
11:41 21.03.2021В домах Голышмановского округа устанавливают дымовые извещатели
11:01 21.03.2021В Тобольске началась предварительная регистрация в "Отряды мэра-2021"