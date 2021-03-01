Жители Тюмени должны сообщать о наледи и сосульках на кровлях

портал "Тюмень - наш дом" портал "Тюмень - наш дом"

Сообщить о несвоевременной уборке снега с крыш и образовании сосулек жители Тюмени могут на портале "Тюмень – наш дом" в категории "Сосульки на крыше", сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в пресс-службе администрации города.

"Убирать сосульки на крышах зданий, строений, сооружений – задача собственника. В многоквартирных домах это зона ответственности управляющей компании", - отметили в пресс-службе. В 2021 году в категорию "Сосульки на крыше уже поступило шесть сообщений от пользователей, в 2020 году таких сообщений было 29.

Житель Тюмени Виктор написал на портале "Тюмень - наш дом" о сосульках, свисающих с крыши здания по адресу ул. Демьяна Бедного, д. 83. Специалисты МКУ "Служба заказчика по благоустройству Калининского административного округа города Тюмени" провели проверку и зафиксировали наличие сосулек в указанном месте. После этого наледь с крыши нежилого помещения ликвидировали. Пользователь портала Виктор Владимирович сообщил, что по ул. Первомайской, д 12, необходимо убрать сосульки. Крышу здания очистили от снега и льда.

Весной тюменцам рекомендуют соблюдать правила предосторожности, отметили в городском департаменте безопасности жизнедеятельности. Не подходите близко к зданиям и помещениям, с крыш которых свисают ледяные глыбы. Следите за детьми. Объясните детям опасность наледи на крыше.

При сильном снегопаде, особенно если снег липкий и влажный, не задерживайтесь у подъезда, быстрым шагом отойдите на безопасное расстояние. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя, нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

При наличии ограждения и предупреждающих об опасности табличек необходимо обходить это место другим путем. После падения снега, льда или сосулек с края крыши снег и лед могут сходить и с остальных частей крыши, поэтому если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или ледяные осколки, то это указывает на опасность данного места. Нельзя оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега.