В Тюмени девятилетнего мальчика с первичным приступом эпилепсии спасли медики скорой помощи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Медики скорой медицинской помощи помогли юному жителю Тюмени, у которого впервые произошел эпилептический приступ, сообщает областной департамент здравоохранения.

Инцидент произошел дома - ребенок внезапно потерял сознание и у него начались непроизвольные сокращения мышц. Не зная, как остановить приступ, родители обратились за помощью к медикам. Через 13 минут на место прибыла бригада медиков. Они осмотрели пациента, проверили уровень глюкозы в крови и сделали ЭКГ. После чего мальчика госпитализировали в ОКБ №1 для обследования и лечения.

Специалисты напоминают, что при судорогах и эпилептическом припадке нужно перенести человека на ровную поверхность, отодвинуть рядом лежащие острые предметы и подложить под голову пострадавшего мягкую вещь. Затем необходимо вызвать скорую помощь.

Страдающим эпилепсией следует регулярно проходить осмотр у лечащего врача, принимать назначенные препараты и соблюдать рекомендации. Это позволит снизить риски эпилептических припадков.

Всего 20 и 21 марта, врачи фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 187 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 592 вызова, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 549 пациентов.