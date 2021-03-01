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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени девятилетнего мальчика с первичным приступом эпилепсии спасли медики скорой помощи

Общество, 13:06 22 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Медики скорой медицинской помощи помогли юному жителю Тюмени, у которого впервые произошел эпилептический приступ, сообщает областной департамент здравоохранения.

Инцидент произошел дома - ребенок внезапно потерял сознание и у него начались непроизвольные сокращения мышц. Не зная, как остановить приступ, родители обратились за помощью к медикам. Через 13 минут на место прибыла бригада медиков. Они осмотрели пациента, проверили уровень глюкозы в крови и сделали ЭКГ. После чего мальчика госпитализировали в ОКБ №1 для обследования и лечения.

Специалисты напоминают, что при судорогах и эпилептическом припадке нужно перенести человека на ровную поверхность, отодвинуть рядом лежащие острые предметы и подложить под голову пострадавшего мягкую вещь. Затем необходимо вызвать скорую помощь.

Страдающим эпилепсией следует регулярно проходить осмотр у лечащего врача, принимать назначенные препараты и соблюдать рекомендации. Это позволит снизить риски эпилептических припадков.

Всего 20 и 21 марта, врачи фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 187 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 592 вызова, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 549 пациентов.

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# приступ эпилепсии , скорая помощь

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