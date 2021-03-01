Тюменский шарф внесен в Книгу рекордов России

| Фото: ДК "Водник" | Фото: ДК "Водник"

Тюменский шарф длиной 150 метров 5 сантиметров и шириной 40 сантиметров официально внесен в Книгу рекордов России как самый длинный шарф страны, сообщает ДК "Водник".

Напомним, презентация тюменского шарфа-рекордсмена состоялась в ДК "Водник" 5 марта на празднике, посвященном Международному женскому дню. После чего заявку и видеопрезентацию шарфа направили в экспертную комиссию Книги рекордов России.

"Мы бесконечно счастливы тому, что смогли организовать такое событие для нашего города в преддверии его юбилея. 34 активных жителя города Тюмени поддержали нашу идею и внесли свой вклад в установку рекорда", - отметили организаторы акции.

Информация о новом рекорде тюменцев внесена в реестр рекордов России. Таким образом, жители Тюмени побили рекорд Ханты-Мансийска, где был связан шарф длиной 103 метра и шириной 30 сантиметров.