Тюменок приглашают научиться золотному шитью
| Фото: Центр татарской культуры во ВКонтакте
Мастер-класс по золотному шитью состоится в тюменском центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) 24 марта, сообщают организаторы. Начало в 18 часов.
Он пройдет в рамках I городского фестиваля "Нить поколений", приуроченного к 435-летию Тюмени.
Золотное шитье – техника ручной вышивки металлическими позолоченными и серебряными нитями. Девушек и женщин приглашает специалист по этому виду рукоделия Елена Сулейманова. Участницы познакомятся с орнаментами народов, проживающих на территории Тюменской области, сохраняющих традиции, культуру и историю, пронесенную сквозь время.
Возрастное ограничение: 16+