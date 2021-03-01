Тюменок приглашают научиться золотному шитью

| Фото: Центр татарской культуры во ВКонтакте | Фото: Центр татарской культуры во ВКонтакте

Мастер-класс по золотному шитью состоится в тюменском центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) 24 марта, сообщают организаторы. Начало в 18 часов.

Он пройдет в рамках I городского фестиваля "Нить поколений", приуроченного к 435-летию Тюмени.

Золотное шитье – техника ручной вышивки металлическими позолоченными и серебряными нитями. Девушек и женщин приглашает специалист по этому виду рукоделия Елена Сулейманова. Участницы познакомятся с орнаментами народов, проживающих на территории Тюменской области, сохраняющих традиции, культуру и историю, пронесенную сквозь время.

Возрастное ограничение: 16+