На должность главного дирижера Тюменского оркестра претендуют четыре человека

ТКТО ТКТО

На должность главного дирижера Тюменского оркестра претендуют четыре кандидата, которые определены из 23 претендентов, сообщает ТКТО.

Рабочая группа в феврале провела два заседания и один президиум, на которых рассмотрели резюме претендентов.

Члены рабочей группы приняли решение рассмотреть в приоритетном порядке кандидатуру дирижера Тюменского филармонического оркестра Владимира Добровольского.

Определены даты творческих встреч для знакомства с остальными кандидатами: 17 апреля в 19 часов Тюменский филармонический оркестр исполнит концертную программу под управлением дирижера Алексея Карабанова; 22 мая оркестром будет управлять Алим Шахмаметьев.

Предварительно определена дата знакомства и с четвертым кандидатом – Жюльеном Салемкуром. Концерт пройдет 19 июня 2021 г.