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Тюменцам предлагают нарисовать комиксы о безопасности на железной дороге

Общество, 12:27 25 марта 2021

СвЖД

Бумажные плейсметы, подложки на подносы, с правилами безопасного поведения на железной дороге применять в заведениях общепита тюменского региона, которые посещают учащиеся школ и студенты. Материал изложат в форме комиксов, которые отразят случаи с нарушителями правил безопасности на железной дороге, сообщает СвЖД.

Героями первых двух рисованных историй на плейсметах стали любительница экстремальных селфи и зацепер. Они пренебрегают правилами, что неизбежно приводит к транспортным происшествиям. Такие персонажи и сюжеты должны привлечь внимание целевой аудитории и сформировать в подростковой среде правильное отношение к требованиям безопасности, уверены железнодорожники.

СвЖД

Проект пройдет в два этапа. На втором авторами комиксов станут дети. Ребятам в возрасте от 7 до 18 лет предлагают придумать идею комикса и до 1 июня 2021 г. опубликовать в Instagram с хештегом #твойкомиксдляжд.

Организаторы выберут подходящие для реализации на плейсметах истории и отдадут в работу дизайнерам. В дальнейшем эти комиксы используют для подносов в столовых и кафе.

Подробнее о конкурсе "Твой комикс для ЖД" можно прочитать на странице сообщества "ПроЖД. Все самое интересное" в Instagram.

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# железная дорога , комиксы

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