Триггер-постановку "Бонни и Клайд. Тюмень" презентовали в "Космосе"

МТЦ "Космос" МТЦ "Космос"

11 тюменцев в возрасте от 18 до 69 лет поделились со зрителями своими историями трагедий, которые произошли с ними, во время постановки "Бонни и Клайд. Тюмень" в МТЦ "Космос" 24 марта. Это были монологи-откровения о попытках суицида из-за двойки и из-за смерти солиста любимой группы, о мужьях-абьюзерах, токсичных отношениях с отцами, подругами, предательстве родителей и другие.

Документальный проект "Бонни и Клайд. Тюмень" появился после истории 9-классников из Пскова Кати и Дениса, которые в 2016 году после крупной ссоры с родителями, на три дня забаррикадировались на даче, обстреляли экипаж полиции и, по официальной версии, покончили жизнь самоубийством.

МТЦ "Космос" МТЦ "Космос"

Автор проекта, режиссер из Хабаровска, председатель молодежного совета Союза театральных деятелей (СТД РФ) Виталий Федоров рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" о том, что для него эта трагическая история стала повод для создания нового направления театра - документального.

"В течение года после этого трагического события, я не мог прийти в себя. Тогда и решил сделать спектакль. Название такое, потому что Катя и Денис во время трансляции, которую вели с места гибели, сами называли себя - Бонни и Клайд. С 2018 года постановку увидели в Хабаровске, Чите и Воронеже. Теперь об уязвимости подростков, о нелюбви, которая рушит судьбы, узнали и тюменцы", - сказал режиссер.

Предложение реализовать проект в Тюмени поступило Виталию Федорову от руководителя театральной мастерской "ТеМа" Светланы Ханжиной, которая сама успела создать документальный спектакль "Пусть они всегда танцуют" о боли, которую испытывают подростки после развода родителей.

На протяжении полутора часов, когда герои проекта делились своими жизненными историями, и потом еще примерно столько же времени в период обсуждения спектакля, все озадачились извечным вопросом – кто виноват и что делать.

Найти ответы помогали психологи, сами участники проекта и зрители, которые решили остаться на обсуждение.

Как заметила одна из психотерапевтов Тюмени, проект "Бонни и Клайд. Тюмень" имеет терапевтический эффект и для героев, которые свидетельствуют о себе, и для зрителей.

"Ваши рассказы имеют 3D-эффект. Актеры откровенны перед зрителем, что важно. Проблемы, которые были сегодня озвучены, – они не единичны. Все истории в проекте имеют позитивные свойства триггера. Когда насилие сыграло свою роль, человек прошел определенный путь и сейчас находится там, где ему хорошо, безопасно, лучше. Каждый человек, переживший насилие, и тот, кто сегодня услышал эту историю, стали сильнее, мудрее, более любящими", - уверена специалист.

МТЦ "Космос" МТЦ "Космос"

Постановка "Бонни и Клайд. Тюмень" войдет в афишу МТЦ "Космос" с мая. В аннотации к ней будет расписано не только то, о чем она и список актеров, но и противопоказания. Людям с тонкой душевной психикой и тем, кто склонен к суицидам, будут даны отдельные рекомендации.

Анжела Лебедева