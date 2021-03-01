В Тюмени работодатели встретились с потенциальными соискателями рабочих мест

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В тюменском технопарке встретились работодатели с потенциальными соискателями рабочих мест. Специалисты службы персонала компании "Свеза" приняли участие в мероприятии коммуникационного проекта по поиску лидеров и инициатив "Точка кипения" в преддверии старта программы "Путь стажера", которая традиционно начнется в июне.

Представители "Свезы", сообщает пресс-служба компании, рассказали участникам форума о своем предприятии, о востребованных профессиях в лесопромышленной отрасли, а также пригласили молодых людей к участию в проекте "Путь стажера". Студентам ИТ-направлений, которые приняли участие в форуме, уже в этом году предстоит покинуть стены университетов, поэтому информация о "Свезе", как перспективном работодателе, имела для них особое значение.

Для популяризации работы в лесоперерабатывающем секторе "Свеза" из года в год наращивают программу для молодежи "Путь стажера". Она позволяет познакомиться с деятельностью современной и активно развивающейся компании, получить новые навыки, поучаствовать в разработке различных проектов, а также гарантировано получать зарплату на время стажировки. Лучшим студентам предложат работу в одном из подразделений или внесут в кадровый резерв, чтобы к моменту окончания вуза или техникума, молодой человек мог быть трудоустроен.

Анкеты потенциальных сотрудников оценит программа на основе технологии тематического моделирования, внедренная на предприятии, которая находит резюме по смыслу, а не по разметке ключевых слов.

"Система обрабатывает анкеты и отбирает релевантных кандидатов и уже на этом этапе с точностью до 90% определяет подходящих соискателей, - отмечено в сообщении. - Искусственный интеллект анализирует более 130 параметров, среди которых не только содержание ответов, но и эмоциональные характеристики, и состояние человека".

Система объективно оценивает профессиональные качества кандидата. А окончательное решение о приеме на работу принимает специалист компании с учетом данных искусственного интеллекта.