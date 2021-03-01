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Более 300 тонн кормов отправили тюменские сельхозпроизводители в другие регионы

Общество, 14:33 27 марта 2021

admtyumen.ru

319 тонн растительных кормов отправили железнодорожным транспортом сельхозпроизводители Тюменской области в другие регионы России с 22 по 27 марта 2021 года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

ООО "Бикор" отправило 122 тонны комбикорма на птицефабрику Нижневартовска. 130 тонн фуражного ячменя от ООО НПК "Агроальянс" уехали в Сахалинскую область. Общество "Юнигрэйн" отправлено 67,2 тонны пшеничных отрубей в Ростовскую область.

В Тюменскую область за это время прибыло 872 тонны кормов: соя, соевый и подсолнечный шрот из Калининграда, Алтайского края,

Оренбургской, Амурской и Самарской областей.

Сотрудники управления Россельхознадзора убедились в безопасности грузов и проверили необходимые ветеринарные сопроводительные документы.

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# корма , Россельхознадзор , сельхозпроизводители

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