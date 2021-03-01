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Тюменские студенты выступят в финале олимпиады "Я – профессионал"

Общество, 12:12 28 марта 2021

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

10 студентов и один магистрант ТюмГУ вступят в борьбу в заключительном туре всероссийской олимпиады "Я – профессионал", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Студенты Института математики и компьютерных наук ТюмГУ успешно прошли отборочный этап и приглашены к участию в финале, а также в образовательном форуме, которые состоятся в начале апреля.

Всего в заключительный тур по "Математике" приглашены 1 тыс. 56 студентов из 96 вузов 35 регионов РФ, по "Искусственному интеллекту" – 308 студентов из 60 вузов 29 регионов страны.

Политехническая школа ТюмГУ лидирует по количеству вышедших в заключительный этап участников олимпиады "Я – профессионал" по направлению "Нефтегазовое дело".

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