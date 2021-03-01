  • 29 марта 202129.03.2021понедельник
  • USD75,7576
    EUR89,2576
  • В Тюмени -4..-6 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Водители автомобилей японской марки Datsun в 2020 году чаще становились виновниками ДТП

Общество, 15:26 29 марта 2021

autostat.ru

В 2020 году виновниками ДТП чаще становились водители автомобилей японской марки Datsun.

По данным экспертов страховой компании "Согласие", частота убытков у водителей Datsun самая высокая – 10%. Не отличаются безаварийной ездой многие поклонники французских Peugeot (2 место и частота убытков на уровне 6,3%) и Hyundai (3 место и 6%).

В аварийную десятку в порядке убывания также вошли водители Fiat, Ford, Kia, Skoda, Mazda, Subaru и Daewoo.

По итогам 2020 года средняя выплата по ОСАГО в страховой компании "Согласие" выросла на 10% по сравнению с показателем 2019 года и составила 66,7 тыс. рублей. Среднее возмещение увеличилось во всех регионах. В целом, в 2020 году страховая компания "Согласие" выплатила по ОСАГО 5 млрд рублей.

В Москве компенсация ущерба за виновников ДТП в среднем составила 72 тыс. рублей. (+16%), в Санкт-Петербурге – 69,4 тыс. рублей (+17%), в Московской и Ленинградской областях – 67,5 тыс. рублей (+12%) и 68,4 тыс. рублей (+15%) соответственно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автострахование , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:27 29.03.2021В Тюменской области телефонный робот опросил более 94 тыс. пациентов
16:16 29.03.2021В Тюменской области ликвидировали все очаги массового заболевания COVID-19
16:11 29.03.2021Росводоканал устраняет аварию на водопроводе в Тюмени
16:06 29.03.2021В Тюмени развенчивают мифы о Великой Отечественной войне на уроках-беседах