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Тюменский мост Влюбленных подсветят синим цветом 2 апреля

Общество, 16:05 31 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мост Влюбленных в Тюмени подсветят синим цветом 2 апреля во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. В этот день состоится акция "Зажги синим", присоединиться к которой могут все желающие.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал директор МБУ "Тюменьгортранс" Николай Грибоедов.

"Это всероссийская акция, в которой мы участвуем уже не первый год. Второго апреля в вечернее и ночное время мост Влюбленных будет подсвечиваться синим цветом", - рассказал он.

Поддержать акцию могут и жители Тюмени. Можно отказаться от громкой музыки и вспышек света в этот день, подсветить синей лампой или гирляндой окна, одеться в синее, рассказать своим близким об аутизме и об акции. Можно сфотографироваться в синем и сделать тематические посты в соцсетях с хештегами #зажгисиним и #2апреля.

Синий цвет символизирует аутизм, и подсветка зданий, скульптур, памятников архитектуры и природных объектов этим цветом является способом привлечения общественного внимания к проблемам людей с расстройствами аутистического спектра и изменения отношения к ним.

Любовь Голышева

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# акция , аутизм , мост Влюбленных

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