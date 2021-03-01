Руслан Кухарук дал поручение провести аудит комбината школьного питания "Центральный"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Полный аудит деятельности комбината школьного питания "Центральный" поручил провести глава Тюмени Руслан Кухарук. Кроме того будет дана правовая оценка поведению руководителя этого предприятия, сообщает пресс-служба городской администрации.

Поводом для проверки послужило некорректное общение руководителя комбината школьного питания "Центральный" с журналистом.

"Такие люди не должны и не будут работать в организациях, оказывающих услуги населению, и такое решение будет принято администрацией незамедлительно", - подчеркнул Руслан Кухарук.

Глава Тюмени также заявил о недопустимости халатного отношения к организации питания в учебных заведениях города и дал поручение провести полный аудит деятельности этой организации с привлечением общественности и максимально открыто.

Напомним, ранее с жесткой критикой в адрес руководителя комбината школьного питания "Центральный" выступил губернатор Александр Моор.