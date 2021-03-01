Руслан Кухарук дал поручение провести аудит комбината школьного питания "Центральный"
Полный аудит деятельности комбината школьного питания "Центральный" поручил провести глава Тюмени Руслан Кухарук. Кроме того будет дана правовая оценка поведению руководителя этого предприятия, сообщает пресс-служба городской администрации.
Поводом для проверки послужило некорректное общение руководителя комбината школьного питания "Центральный" с журналистом.
"Такие люди не должны и не будут работать в организациях, оказывающих услуги населению, и такое решение будет принято администрацией незамедлительно", - подчеркнул Руслан Кухарук.
Глава Тюмени также заявил о недопустимости халатного отношения к организации питания в учебных заведениях города и дал поручение провести полный аудит деятельности этой организации с привлечением общественности и максимально открыто.
Напомним, ранее с жесткой критикой в адрес руководителя комбината школьного питания "Центральный" выступил губернатор Александр Моор.