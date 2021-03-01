Моор заступился за журналиста после оскорбления руководителем комбината школьного питания

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Человек, занимающий публичную должность, обязан быть этичным в общении с людьми. Такую позицию занимает глава Тюменской области Александр Моор.

В своих официальных аккаунтах губернатор жестко отреагировал на ситуацию, в которую попал журналист: руководитель комбината школьного питания "Центральный" Тюмени угрожала и оскорбляла корреспондента, который выполнял свою работу.

"Иногда мне кажется, что уже ничто не может меня удивить. Но сегодня я был удивлен по-настоящему, когда услышал, как директор комбината школьного питания разговаривает с журналистом. Да даже если бы это был не журналист, а просто случайный человек, то так разговаривать с людьми нельзя! Человек, работающий на публичной должности, должен соответствовать самым высоким нормам культуры. Надеюсь, что администрация города правильно оценит эту ситуацию и примет соответствующие решения", - написал Александр Моор.

Напомним, ранее портал 72.ru опубликовал аудиозапись, в которой журналист издания попытался получить комментарии о качестве питания в школах.