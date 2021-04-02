В Тюменской области выявили 54 новых случая COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Еще у 54 человек выявили коронавирусную инфекцию в Тюменской области. За последние сутки в России подтвердили 8 тыс. 792 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

12,9% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 400 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 тыс. 832 человека.

В Москве зафиксировали 1 тыс. 764 случая болезни, в Санкт-Петербурге - 708, в Московской области - 601.

В Свердловской области зарегистрировали 131 заболевшего, в Челябинской области - 129, в Ханты-Мансийском автономном округе - 76, в Курганской области - 41, на Ямале - 22.

Всего на сегодняшний день в России выявили 4 млн 563 тыс. 56 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировали 99 тыс. 633 летальных исхода, выздоровели 4 млн 186 тыс. 251 человек.